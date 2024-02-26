الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عودة: أهدرنا الكثير من الفرص أمام المصري وعلينا النظر للأمام

محمد عودة
محمد عودة

عبر محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه امام المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

txt

المصري يفوز على المقاولون في الدوري

وقال محمد عودة في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية اللقاء: “ واجهنا فريقاً كبيراً يضم العديد من اللاعبين المميزين، لكننا نجحنا في إغلاق المساحات خاصة في الشوط الأول” .

وتابع: “ تلقينا هدفاً من كرة عادية لكننا في المقابل أهرنا 4 فرص محققة للتهديف، نحن نواجه مشكلة عندما نتاخر في النتيجة ”.

وأضاف عودة: “ قنت بالإطمئنان على العديد من اللاعبين العائدين من الإصابات اليوم، نحن نؤد بشكل مميز وعلينا ان ننظر للمواجهات المقبلة ”.

الجريدة الورقية