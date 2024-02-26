محمد عودة: أهدرنا الكثير من الفرص أمام المصري وعلينا النظر للأمام

عبر محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه امام المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد عودة في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية اللقاء: “ واجهنا فريقاً كبيراً يضم العديد من اللاعبين المميزين، لكننا نجحنا في إغلاق المساحات خاصة في الشوط الأول” .

وتابع: “ تلقينا هدفاً من كرة عادية لكننا في المقابل أهرنا 4 فرص محققة للتهديف، نحن نواجه مشكلة عندما نتاخر في النتيجة ”.

وأضاف عودة: “ قنت بالإطمئنان على العديد من اللاعبين العائدين من الإصابات اليوم، نحن نؤد بشكل مميز وعلينا ان ننظر للمواجهات المقبلة ”.