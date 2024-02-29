خطوبة مسلم في قصر البارون .. عنبة وحدوة بندق أبرز الحضور

احتفل مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، بخطوبته من فتاة خارج الوسط الفني، اليوم الخميس في حديقة قصر البارون بمصر الجديدة، وذلك بعد مرور شهرين على انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي.

وشهد حفل خطوبة مسلم حضور عدد من الأصدقاء المقربين والأهل وسط أجواء هادئة رومانسية بقصر البارون، وجاء أبرز الحضور من نجوم الوسط الفني والمشاهير، عنبة واللاعب مصطفى فتحي، وحودة بندق.

خطوبة مسلم

طلاق مسلم وميكا البغدادي

ويحتفل مسلم بخطوبته بعد مرور شهرين على انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي، إذ أعلن في شهر ديسمبر الماضي عبر حسابه بموقع "انستجرام" خبر طلاقه، وكتب: الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة.

خطوبة مسلم

آخر أغاني مسلم بالتعاون مع رضا البحراوي

يذكر أن مسلم طرح آخيرًا أغنية بعنوان «لفينا الدنيا» مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، والتي حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب .

أغنية «لفينا الدنيا» حققت أكثر من 24 مليون مشاهدة، إذ جاءت من كلمات فليبينو، وأ لحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع أحمد طارق يحيي- إسماعيل نصرت.

خطوبة مسلم

أغاني مسلم

استطاع مسلم، خلال الآونة القليلة الماضية أن يصبح أحد أشهر مطربي المهرجانات في مصر، حيث قدم عددًا من الأغنيات الناجحة خلال الفترة الحالية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع يوتيوب ومن أهمها:- خطر، يا أصفر، شلة مغرورة، صنع فى مصر، قلبي عايز صرمة، مولود كبير، عيد ميلاد، يا صحبة ورا الستارة، مزاجنجي، جوب ".