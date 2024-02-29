اليمن: أمريكا وبريطانيا تستهدفان منطقتين فى الحديدة بـ4 غارات جوية

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الطيران الأمريكي والبريطاني استهدف بأربع غارات جوية منطقتين في محافظة الحديدة غربي اليمن، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

حركة أنصار الله اليمنية تعلن استهداف 54 سفينة بالبحر الأحمر

وفي سياق آخر، صرّح زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن عمليات الجماعة في البحر الأحمر استهدفت 54 سفينة.

وقال الحوثي: "عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني في غزة بلغت استهداف 54 سفينة وهذا رقم مهم جدا ورقم كبير".

وأضاف الحوثي: "تحقق هدف منع حركة العدو الإسرائيلي من باب المندب على البحر الأحمر".

وتابع الحوثي: "أطلقنا 384 صاروخا وطائرة مُسيرة في عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ومسار التصعيد مستمر".

وأضاف الحوثي: "غارات الأعداء (بريطانيا وأمريكا) وقصفهم لم يؤثر على القدرات العسكرية لبلدنا".

وأكد الحوثي:"عملياتنا ستستمر بفعالية عالية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وتابع الحوثي: "الأعداء ومن حيث لا يدرون يسهمون في استمرارنا في تطوير قدراتنا العسكرية، وعملياتنا ستستمر بفعالية أكبر في البحر الأحمر وبتطوير ولدينا مفاجأة كبيرة لا يتوقعها الأعداء وسنبدأها بالفعل".