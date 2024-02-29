الكويت تندد بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة

نددت الكويت اليوم الخميس بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، والتي تسببت في استشهاد نحو 30 الف شخص وخلفت نحو 70 الف جريح وفقيد تحت الركام.



وأمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار استعراض البند السابع من اعمال المجلس في دورته ال55 المتواصلة من26 فبراير الجاري وحتى الخامس من ابريل المقبل، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين الدور الذي تلعبه بلاده إلى جانب الدول الصديقة بالترافع امام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الاجرامية، محذرا من مغبة العمليات العسكرية لاجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، معتبرا التهديد في حد ذاته يعد جريمة واضحة ضد الإنسانية.



ووصف السفير الهين ما يقع في غزة بأنه وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المنظومة الدولية تضررت مصداقيتها في ظل هذا الجمود الذي يشهده المجتمع الدولي إزاء هذه المجازر، كما حذر من استمرار الحرب على غزة منوها بدور الكويت في إيقاف الحرب الاجرامية ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يعاني منذ 75 عاما.



واستنكر السفير الهين ازدواجية المعايير في التعامل مع الكارثة الإنسانية، متسائلا "اين الضمير العالمي واين حقوق الانسان، امام ما يحصل في غزة من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وابادة جماعية، معتبرا قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (اونروا) زاد الوضع الإنساني لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني سوءا، مشددا على التزام الكويت بدعم الفلسطينيين مناشدا المجتمع الدولي وقف المجازر الوحشية.