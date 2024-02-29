خالد الجندي: إنكار جهود مصر في مساعدة أهالي غزة جهل بالواقع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات لأهل غزة.

وأضاف أن مصر تعمل جاهدة على مساعدة أهل غزة من خلال الوسائل البرية والجوية، وأن الرئيس السيسي شدد على أن مصر مستمرة في مساعدة أهل غزة وتم ذلك من خلال عمليات إسقاط جوي مكثف".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" اليوم الخميس: “من لا يعلم أن مصر تساعد أهل غزة سواء براً أو جواً فهو جاهل بالواقع”.

ونوه في سياق آخر إلى أن الدولة المصرية بالإضافة إلى دعم المواد الغذائية ومساعدة المعاقين، تهتم أيضًا بمساعدة محدودي الدخل ورفع المستوى المعيشي للعاملين بها وزيادة الحد الأدنى للأجور.