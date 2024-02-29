بمشاركة الأمين العام.. اتحاد الغرف الخليجية يقدم 5 توصيات لدعم الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي الخليجي

شارك اتحاد الغرف الخليجية أمس بالعاصمة القطرية الدوحة في الحلقة النقاشية السابعة لإستشراف المستقبل في المجالين الاقتصادي والتنموي ، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية بدولة قطر في معرض اكسبو بالدوحه .

وشارك في الحلقة النقاشية نوره السالم أمين عام اتحاد الغرف الخليجية المكلف وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات وممثلين عن القطاع الخاص والحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي .

وقدم الاتحاد ممثلا بإدارة الدراسات والبحوث ورقة العمل بعنوان "أثر المحتوى المحلي في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي"، 7 نقاط أساسية من أبرزها، أهم المؤشرات الاقتصادية عن القطاع الخاص الخليجي، وواقع الأمن الغذائي بدول الخليج وبقية العالم، ودور الاتحاد في المساهمة في جهود مجلس التعاون، ونظرة مستقبلية للأثر الايجابي للمبادرات والمقترحات على الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص.

وأوضحت ورقة العمل أن عدد منشآت القطاع الخاص بدول مجلس التعاون بلغ أكثر من 2.8 مليون منشأة يعمل بها أكثر من 4 ملايين مواطن خليجي ، لتبلغ مساهمة القطاع الخاص الخليج في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون( 1.2 تريليون دولار أمريكي ) 55.5 %.

وقدمت الورقة توصيات مهمة من أبرها انشاء لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالمحتوى المحلي والقطاع الخاص تعمل تحت مظلة دول مجلس التعاون، العمل على إيجاد استراتيجية للتكامل الغذائي بين دول المجلس وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ، أهمية تقديم حوافز من الحكومات الخليجية تدعم التحول التقني في الإنتاج الغذائي والمائي ،إنشاء قاعدة بيانات تتضمن احتياجات السوق الخليجية من السلع الغذائية والمزايا الممنوحة للمستثمرين ، ضرورة التقييم المستمر لمبادرات المحتوى المحلي بدول المجلس من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي .