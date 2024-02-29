ملتقى توعية لوحدة التواصل والدعم للمعلمين بكفر الشيخ

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، الملتقى التوعوي الأول لوحدة التواصل والدعم للمعلمين تحت عنوان "المحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني" بغرفة عمليات المديرية، بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، والدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الآباء الأمناء والدكتور وسيم محمود مدير، وحدة التواصل والدعم بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.



وشارك في الملتقى موجهو عموم المواد ومديرو المراحل وعدد من الإدارات النوعية ، وممثلو الاتحادات الطلابية بجانب مسئولى وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالإدارات.



وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم الدكتور علاء جودة، الاهتمام الذي توليه الوزارة لأهمية دور المعلم كحجر أساس في العملية التعليمية، ولهذا تم إنشاء وحدة الدعم والتواصل للمعلمين، طبقاً للكتاب الدورى 34 لعام 2023، بهدف تنمية الوعى العام للاستراتيجيات التي تنتهجها الوزارة لتطوير منظومة التعليم الحديثة، وفتح قنوات اتصال مع المعلمين لتلقى شكاوى ومقترحات المعلمين حولها لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها، وعرض هذه المقترحات على الجهات المختصة بالوزارة والإدارة المركزية لتطوير المناهج.

وأشار جودة، إلى ضرورة توضيح وتوصيل الهدف من إنشاء الوحدة للمعلمين بالمدارس ولكل الأطراف المشاركين والمهتمين بالشأن التعليمى، وتفعيل قنوات التواصل الالكترونية المعتمدة من خلال منسقي الوحدة بالإدارات والمدارس وحث المعلمين على التواصل من خلالها، وعقد لقاءات مع المعلمين للتوعية بحقوقهم وواجباتهم واستمع لآراء بعض الحضور من الطلبة والمعلمين.



وتطرق جودة، لإطلاق الوزارة لعدد من المواد التعليمية والتدريبية في جميع المواد الدراسية للفصل الدراسى الثانى على موقعها الإلكترونى ، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية والدروس الخصوصية ، وإتاحة محتوى تعليمي ذو جودة عالية من حيث التصميم الفني والمحتوى العلمى، وحث السادة مديرى المراحل وموجهى العموم بتشجيع الطلاب والمعلمين على الإطلاع على هذه المواد الكترونياً، و واتاحة نسخ مطبوعة منها داخل المكتبات المدرسية لتيسير الاطلاع لجميع الطلاب .



وأوضح هاني حمدان، أن المحتوى التعليمى الذى تتيحه الوزارة يتضمن كماً هائلاً من الأمثلة المحلولة التي تساعد على تحصيل وفهم الأفكار التي يدور حولها أجزاء المنهج، وكذلك التدريبات ذات المستويات المتدرجة، وصولاً لأسئلة المستويات العليا المؤهلة لاجتياز اختبارات نهاية العام بكفاءة عالية خاصة، وأن واضعى المحتوى نخبة من أفضل الخبراء التربويين والمعلمين ، وعلى السادة موجهى العموم بالتعاون مع موجهيهم ومعلميهم بمراجعة المحتوى التعليمي المقدم على موقع الوزارة وتقديم تقرير به.

