الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

167 وصله مياه وتوزيع كراتين رمضان بالمنيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الخميس ، وفد مؤسسة دليل الخير للتنمية ، ومجموعة المتطوعين من أصحاب الهمم ، لبحث سبل  تكثيف الأعمال الخيرية المقدمة لأبناء محافظة  المنيا .

وأكد محافظ المنيا، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ، وتضافرها مع الدولة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين ، من أجل تحقيق التنمية الشاملة ، منوهاً إلى دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية ، لخدمة المواطن المنياوي ، بالتوازي مع تنفيذ توجهات القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» للمواطنين ، في جميع قرى الريف المصري.

وأشاد محافظ  المنيا ، بما تقدمه مؤسسة دليل الخير بمحافظة المنيا ، حيث تقوم بتوصيل مياه لعدد ١٦٧ بيتا ، فى قرى السوبى ، وبنى غنى ، والعزيمة بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، إلى جانب توزيع كراتين رمضان ، مؤكدا ، أن تقديم الدعم والمساندة لأهالينا في جميع القري ، هو واجب علينا لتحقيق حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا.

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