167 وصله مياه وتوزيع كراتين رمضان بالمنيا

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الخميس ، وفد مؤسسة دليل الخير للتنمية ، ومجموعة المتطوعين من أصحاب الهمم ، لبحث سبل تكثيف الأعمال الخيرية المقدمة لأبناء محافظة المنيا .

وأكد محافظ المنيا، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ، وتضافرها مع الدولة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين ، من أجل تحقيق التنمية الشاملة ، منوهاً إلى دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية ، لخدمة المواطن المنياوي ، بالتوازي مع تنفيذ توجهات القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» للمواطنين ، في جميع قرى الريف المصري.

وأشاد محافظ المنيا ، بما تقدمه مؤسسة دليل الخير بمحافظة المنيا ، حيث تقوم بتوصيل مياه لعدد ١٦٧ بيتا ، فى قرى السوبى ، وبنى غنى ، والعزيمة بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، إلى جانب توزيع كراتين رمضان ، مؤكدا ، أن تقديم الدعم والمساندة لأهالينا في جميع القري ، هو واجب علينا لتحقيق حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا.