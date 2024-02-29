الزمالك يعلن انتهاء أزمة كهربا والحصول على الغرامة

أعلن نادي الزمالك انتهاء أزمته مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي وذلك بعد حصول القلعة البيضاء على كامل مستحقاتها من اللاعب، وفقًا لما جاء بالحكم الصادر.

وقال أحمد سليمان في منشور عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: " كما وعد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، تنفيذ حكم كهربا بفوائده حتى تاريخ 29 فبراير، مبروك لكل الزملكاوية ".

كهربا بعد دفع الغرامة لـ الزمالك: خلصت الحدوتة

علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انتهاء أزمته مع نادي الزمالك بدفع الغرامة المقررة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي "إنستجرام" :" الحمد لله خلصت الحدوته".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا ضد محمود كهربا لصالح الزمالك بسبب فسخه التعاقد من طرف واحد دون سبب عادل ليتقرر تغريمه 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد، وينتظر الطرفان الجلسة الحاسمة من جانب المحكمة الرياضية "كاس" من أجل الإعلان عن القرار النهائي في القضية.