كهربا بعد دفع الغرامة لنادي الزمالك: خلصت الحدوتة

علق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انتهاء أزمته مع نادي الزمالك بدفع الغرامة المقررة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي "إنستجرام" :" الحمد لله خلصت الحدوته".

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أعلن انتهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدفع الغرامة لنادي الزمالك بشكل رسمي اليوم الخميس.

وقال أحمد شوبير على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسميا انتهاء ازمة كهربا ونادي الزمالك تم سداد الغرامه بأحد البنوك بالجيزه مبروك كهربا ومبروك لنادي الزمالك".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا ضد محمود كهربا لصالح الزمالك بسبب فسخه التعاقد من طرف واحد دون سبب عادل ليتقرر تغريمه 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد، وينتظر الطرفان الجلسة الحاسمة من جانب المحكمة الرياضية "كاس" من أجل الإعلان عن القرار النهائي في القضية.

الأهلي يواجه يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع يانج افريكانز في السادسة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات كولر قبل لقاء الأهلي ويانج أفريكانز

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «فريق يانج أفريكانز أظهر قدرات جيدة في المباراة التي جمعت الفريقين في تنزانيا، وخلال الجولة الماضية في دور المجموعات حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بأربعة أهداف وهو ما يؤكد قوة الفريق وأن مواجهته غدا لن تكون سهلة».

وشدد المدير الفني على أن الفريق يحتاج إلى كامل تركيزه غدا أمام يانج أفريكانز للحصول على الثلاث نقاط.

وتطرق كولر للحديث عن حالة محمد عبدالمنعم، مؤكدا أن اللاعب اشتكى من آلام في المباراة السابقة أمام بلدية المحلة وفضل استبداله كإجراء احترازي واليوم سوف يتم تقييم حالته خلال المران الختامي وحسم موقفه من المشاركة غدا.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك إصابات عده داخل صفوف الفريق، ولكن في الوقت نفسه يوجد عناصر قادرة على التعويض في جميع المراكز ومن بينها خط الدفاع بعد الإصابة التي أبعدت ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي.

وشدد كولر على أنه يحتاج إلى اللاعب الجاهز والذي يعيش حالة من التركيز في مباراة الغدـ وأن فلسفته كمدرب أن المباراة المقبلة هي الأهم وهو ما يؤكد عليه دائما في حديثه مع لاعبي الفريق.

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