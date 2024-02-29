تأكيدا للوفد/ بعد تدخل الخطيب.. كهربا يسدد غرامة الزمالك بالجنيه

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن انتهاء أزمة الزمالك مع محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق، بعد سداد اللاعب الغرامة المستحقة عليه خلال الساعات الماضية.

وأكدت المصادر لـ"بوابة الوفد"، نجاح جهود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في اقناع اللاعب بسداد غرامة الزمالك، وإغلاق هذا الملف تمامًا، بعد عودة العلاقات الطيبة بين قطبي الكرة المصرية.

كانت، بوابة الوفد، كشفت في وقت سابق عن وجود تحركات من محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، لإنهاء أزمة سداد محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الغرامة المستحقة لنادي الزمالك، البالغ قيمتها ٢.٤ مليون دولار، خلال الأيام المقبلة.https://www.alwafd.news/5294582

https://www.alwafd.news/5294582

وأكد المصدر، أن الخطيب وعد مسؤولي الزمالك بعد زيارته التاريخية إلى القلعة البيضاء، بالضغط على اللاعب لدفع الغرامة في أسرع وقت، ولكنه اشترط أن يتم السداد بالجنيه المصري، وليس بالدولار.

وتأكد مسئولو الأهلي من تجهيز اللاعب قيمة الغرامة بالكامل في الفترة السابقة، بعد مساعدة النادي له عبر توفير حملات إعلانية من رجال أعمال أهلاوية وسداد مستحقاته المتأخرة ومنحه سلفة من قيمة عقده الجديد.

وشهدت الأيام الماضية تقاربًا كبيرًا بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وحسين لبيب، رئيس الزمالك، خصوصًا بعد ردود الأفعال الجماهيرية الكبيرة بعد الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي للقلعة البيضاء.

وخرج كهربا من حسابات كولر للمباراة الثانية على التوالي، بعد استبعاده من قائمة لقاء بلدية المحلة في الدوري المؤجل من الجولة الخامسة للدوري الممتاز، وغيابه عن رحلة غانا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

وحقق الأهلي انتصارًا كبيرًا على بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، باستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج افريكانز التنزاني، غدًا الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.