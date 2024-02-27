الخطيب يتدخل لإنهاء أزمة غرامة كهربا خلال أيام

تلبية لطلب ادارة الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، وجود تحركات من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، لإنهاء أزمة سداد محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الغرامة المستحقة لنادي الزمالك البالغ قيمتها ٢.٤ مليون دولار، خلال الأيام القليلة القادمة.

واكد المصدر أن الخطيب وعد مسؤولو الزمالك بعد زيارته التاريخية الى القلعة البيضاء بالضغط على اللاعب لدفع الغرامة في اسرع وقت، ولكنه اشترط أن يتم السداد بالجنيه المصري وليس بالدولار.

وتأكد مسئولو الأهلي من تجهيز اللاعب قيمة الغرامة بالكامل في الفترة السابقة، بعد مساعدة النادي له عبر توفير حملات اعلانية من رجال أعمال أهلاوية وسداد مستحقاته المتأخرة ومنحه سلفة من قيمة عقده الجديد.

وشهدت الأيام الماضية تقارب كبير بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك، وخصوصاً بعد ردو الأفعال الجماهيرية الكبيرة بعد الزيادة التي قام بها جلس إدارة الأهلي للقلعة البيضاء.

وخرج كهربا من حسابات كولر للمباراة الثانية على التوالي، بعد استبعاده من قائمة لقاء بلدية الدوري المؤجل من الجولة الخامسة للدوري الممتاز، وغيابه عن رحلة غانا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

وحقق الأهلي انتصارا كبيرا على بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الاسبوع الخامس للدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج افريكانز التنزاني يوم الجمعة القادم، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.