الليلة .. قصور الثقافة تقيم حفلاً فنيًا لأغاني أم كلثوم فى أولى حفلات الخميس الأخير

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ورئاسة عمرو البسيونى، حفلًا فنيًا لأغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في الثامنة مساء اليوم على مسرح السامر في العجوزة بالقاهرة.

يأتى الحفل في أولى حفلات الخميس الأخير من كل شهر الذى تقيمه قصور الثقافة فى حضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعديد من الفنانين والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الهيئة.



عمرو البسيوني

الفنان تامر عبد المنعم

ويحيي الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بباقة متميزة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، بقيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع، كما يخصص الجزء الثاني من الحفل للمطرب الفنان أحمد إبراهيم ويقدم باقة من أجمل أغاني سيدة الغناء العربي، بمشاركة الفرقة المصرية.

قصور الثقافة تنظم حفلا فنيا لأطفال مستشفى علاج السرطان بسوهاج

من ناحية أخرى، نظم فرع ثقافة سوهاج مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد ضمن خطة وزارة الثقافة.

وفي السياق أقام قسم المواهب احتفالية لأطفال مستشفى علاج السرطان، تضمنت عددا من الفقرات الفنية لإدخال البهجة في نفوسهم، منها فقرة إلقاء شعر وغناء، وإنشاد ديني، هذا إلى جانب عرض مسرح عرائس لدعم الأطفال وتشجيعهم على مواجهة الصعاب والتمسك بالأمل وعدم اليأس.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، عقد بيت ثقافة المراغة لقاء بعنوان "أطفال الدمج وقبول الآخر" تضمن مناقشة كيفية التعامل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وأهمية دمجهم في المجتمع، من ناحية أخرى نظم قصر ثقافة طهطا مسابقة اكتشاف مواهب فنية بالتعاون مع إدارة طهطا الأزهرية بحضور إلهام قناوي وكيل إدارة الأزهر، وحسين عقيلي - عضوا لجنة التحكيم، فيما عقد نادي أدب بيت ثقافة جهينة لقاء لمناقشة أعمال عدد من الشعراء والمبدعين.