شبانة: عبدالمنعم يضع شروطا للتجديد رغم سقف عرض الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل جلسة محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي ووكيله مع مسئولي الكرة بالنادي الأهلي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عبدالمنعم طلب الحصول على ٢٠ مليون جنيه في الموسم مع وضع بند يتيح له الإحتراف الخارجي في حال وصول عرض خارجي مناسب له مقابل مبلغ محدد.

وأضاف شبانة أنه حتى الآن عرض الأهلي مازال متوقف عند ١٥ مليون بالإضافة إلى عقود إعلانية.

كولر يعلن تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة لاعبه محمد عبد المنعم مدافع الفريق وموقفه من خوض لقاء يانج أفريكانز التنزاني المقرر غداً الجمعة في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن عبد المنعم اشتكى من بعض الآلام في المباراة الأخيرة ضد بلدية المحلة بالدوري الممتاز وتم استبداله كإجراء احترازي.

وأشار إلى أن عبد المنعم سيخضع لاختبار طبي على هامش مران اليوم الخميس لتقييم حالته الطبية وحسم موقفه من خوض لقاء يانج أفريكانز.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك إصابات عديدة داخل صفوف الفريق، ولكن في الوقت نفسه يوجد عناصر قادرة على التعويض في جميع المراكز ومن بينها خط الدفاع بعد الإصابة التي أبعدت ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وضمن التأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي.

ويسعى الأهلي لحسم الصدارة بالفوز أو التعادل مع يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

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