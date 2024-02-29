الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة عن طريق قيامهم بـ"تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

. ‎وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.