893.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح بالقطاع المالي غير المصرفي

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة للرقابة المالية بلغ حوالي 893,5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بنحو 584 مليار جنيه خلال عام 2022.

أضاف خلال مؤتمر الرقابة السنوي لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام ٢٠٢٣، تحت عنوان من التعهدات إلى التنفيذ.

أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت نسبته 13.2% من إجمالي التمويل ثم إجمالي اصدارات الاوراق المالية بخلاف الاسهم بنسبة 9,8% يليه التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ثم التمويل الاستهلاكي.