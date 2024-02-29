الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم والعظمى 27 درجة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ طقس اليوم سيشهد مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مقارنة بالأمس لتصل العظمى إلى 27 درجة على القاهرة الكبرى، ما يعني ارتفاعات بنحو 4 درجات.

اليوم سيكون هناك احساس بأجواء مائلة للحرارة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ اليوم سيكون هناك احساس بأجواء مائلة للحرارة على محافظات الوجه البحري وشمال الوجه القبلي والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، أما جنوب الصعيد سيشهد أجواء حارة بشكل كبير.

نخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: «انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل مقارنة بفترات النهار، لتتراوح الصغرى على القاهرة الكبرى بين 16 و17 درجة مئوية، فيما ستكون الأجواء شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر وفي الأماكن الصحراوية».

واستطردت: «سيشهد اليوم نشاط للرياح بسرعات بين 30 و40 كيلو متر للساعة بالسواحل الشمالية للبلاد، وستكون مثيرة للرمال على المناطق غرب البلاد، وليس بالمحافظات الداخلية، فيما سيزداد نشاط الرياح غداً بشكل كبير وستؤثر على أغلب المحافظات الشمالية، ومزيد من ارتفاع درجات الحرارة».

