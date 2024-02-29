الأرصاد الجوية تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويبلغ ذروته غدًا الجمعة حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى.

تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو

وأضافت الهيئة، أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

شبورة مائية وأمطار خفيفة

وتابعت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 27 والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16

كفر الشيخ العظمى 26 والصغرى 17

المنصورة العظمى 27 والصغرى 18

طنطا العظمى 26 والصغرى 17

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 16

شبين الكوم العظمى 27 والصغرى 17