الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدًا الأربعاء

تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، نتيجة التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الجديد من حالة الطقس في مصر غدًا الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.

حالة الطقس في مصر غدًا الأربعاء

وأكدت أن البلاد يسودها طقس دافئ في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويصبح الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد في أول الليل، كما يصبح شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويسود القاهرة الكبرى شبورة مائية كثيفة أحيانًا، مع نشاط للرياح بقيمة 30 كم/س، والأجواء تصبح مشمسة.

نشاط للرياح وشبورة مائية والوجه البحري ومدن القناة يسوده شبورة مائية كثيفة، قد تصل لحد الضباب، ونشاط الرياح يصبح معتدل بقيمة 28 كم/س، والجو يصبح مشمس.

أما السواحل الشمالية الغربية فتشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا، ونشاط الرياح بسرعة 30 كم/س، والأجواء تصبح غائمة جزئيًا.

بينما يسود السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شبورة مائية كثيفة أحيانًا، مع نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 30 كم/س، والجو يصبح غائم جزئيًا.

وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تشهدان نشاطا للرياح معتدلا بقيمة 28 كم/س، والجو يصبح مشمسا.

أما شمال الصعيد فيسوده شبورة مائية كثيفة أحيانًا بقيمة 26 كم/س، والجو يصبح مشمسا، بينما يسود جنوب الصعيد نشاط للرياح معتدل بقيمة 24 كم/س، والأجواء تصبح مشمسة.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024:

· القاهرة الكبرى العظمى 24، الصغرى 15.

· الإسكندرية: العظمى 23، الصغرى 13.

· العلمين الجديدة: العظمى 22، الصغرى 12.

· مطروح: العظمى 21، الصغرى12.

· سيوة: العظمى 22، الصغرى 11.

· أسوان: العظمى 27، الصغرى 15.

· الوادي الجديد: العظمى 25، الصغرى 12.

· أبوسمبل: العظمى 27، الصغرى 15.

· شرم الشيخ: العظمى 26، الصغرى 16.

· العريش: العظمى 22، الصغرى 12.

· كاترين: العظمى 15، الصغرى 3.