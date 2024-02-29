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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس شخص لحيازته سلاح ناري ومخدرات

محكمة جنح المرج
محكمة جنح المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازته سلاح ناري محلي الصنع "فرد خرطوش" والحشيش المخدر بمنطقة المرج.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إليه وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية في ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار)، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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