تقارير تحذر من فرض قيود على دخول المصلين إلى الأقصى خلال رمضان

حذر مسؤولون أمنيون في إسرائيل، من عواقب تنفيذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول المصلين العرب من مواطني إسرائيل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ونقل موقع "i24news" الإسرائيلي، عن مسؤولين كبار في الشرطة الإسرائيلية، تحذيرهم من نتائج الاستجابة لمطلب بن غفير، الذي سيتم البت في شأنه بصورة نهائية، نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح ضباط في الشرطة الإسرائيلية، أن إقرار أمر كهذا سوف يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في القدس والمدن المختلطة، كما أعرب ضباط كبار عن رأيهم بأن "الهدوء الذي التزم به المجتمع العربي في إسرائيل، منذ بداية الحرب في غزة، يجب أن يكون عاملا لحذف مطلب بن غفير، عن طاولة المباحثات"، بحسب الموقع.

في السياق ذاته، حذرت منظمة "مبادرات إبراهيم"، في رسالة إلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، من انفجار الأوضاع على خلفية التقييدات غير المسبوقة في أكثر الأوقات حساسية على مستوى البلاد.

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، قد حذر من خطر تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى حرب دينية إذا تم فرض قيود على الوصول إلى المسجد الأقصى على السكان العرب في إسرائيل، خلال شهر رمضان.

وأكد رونين بار، أن ذلك من شأنه أن "يقوض الجهود الرامية إلى حصر الصراع بين إسرائيل وحماس، ما يهدد بتحويله إلى حرب بين اليهود والمسلمين".