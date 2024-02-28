الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل حث إسرائيل على تسهيل وصول المصلين للمسجد الأقصى

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "مُمكن".

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واشنطن تطالب بالتهدئة بين لبنان وإسرائيل

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واشنطن: نأمل موافقة حماس على اتفاق الهدنة في غزة وهدفنا حل الدولتين


وكشف ميلر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بأمور نختلف فيها ولكن هذا لا يغير التزامنا تجاه أمن إسرائيل".
وأشار إلى أن واشنطن تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع فلسطين كدولة ذات سيادة.
ولفت إلى أن واشنطن تواصل حث إسرائيل على تسهيل وصول المصلين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وفي وقت سابق، أكد مسؤول بحركة حماس، أن مفاوضات باريس قد تؤدي إلى مخرج من الحرب، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات لغزة.
وأضاف المسؤول أنه لا تبادل للمحتجزين مع إسرائيل دون وقف لإطلاق النار، موضحًا أن هذه نقطة الخلاف الرئيسية.
 

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