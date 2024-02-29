إضافة المواليد على بطاقات التموين.. التفاصيل كاملة

إضافة المواليد على بطاقات التموين.. يسعى الكثير من المواطنين إلى إضافة المواليد على البطاقات التموينية، للاستفادة من السلع التموينة المدعمة التي تقدمها الدولة لكل مواطن يمتلك بطاقة تموينية.

فئات مستحقة لإضافة المواليد الجدد

وهناك فئات مستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهم: مستحقي معاش تكافل وكرامة، وأصحاب كارت الخدمات المتكاملة، مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء، وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد

تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

يقل المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

طريقة إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

يجب تسجيل رقم الهاتف.

إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة

الحصول على بيانات الرقم السري.

أخيرًا اختيار إضافة الأبناء الغير مقيدين تموينيا.