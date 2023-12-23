خطوات إضافة الزوجة على بطاقة تموين 2024 أون لاين

يتسال عدد كبير من المواطنين عن طرق إضافة الزوجة على بطاقة تموين 2024، عبر محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، ويأتى ذلك بعد إعلان وزارة التموين عن خدمة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، بعد فصلها من بطاقة تموين الأسرة.

تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين ، ما هي الشروط اللازمة لضم الزوجة على البطاقة وكل ما هو يخص إضافة الزوجة على بطاقة التموين .

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024

وضعت وزارة التموين شروط لـ إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج والتي تتضمن الآتي:

- أن يكون الزوج حاملًا بطاقة تموين باسمه.

- أن تكون الزوجة فردًا مقيدًا على منظومة الدعم التمويني، وتحصل على تموين شهري من خلال البطاقة التموينية.

المستندات المطلوبة لـ ضم الزوجة على بطاقة التموين2024

صورة أرشيفية.

صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة (شرط أن تكون سارية).

صورة بطاقة تموين باسم الزوج.

صورة من قسيمة الزواج.

صورة من بطاقة تموين والد الزوجة.

رقم الهاتف المسجل باسم الزوج.

إيصال كهرباء لسكن الزوج.

مستند بلاستيك لتسليم المستندات السابقة.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

اختيار إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا.

سجل الدخول.

قرأة الشروط والأحكام.

اتبع طلب خطوات الفصل عن بطاقة التموين.

قم بتدوين البيانات الشخصية.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024 إلكترونيًا

قامت الدولة بتحويل معظم الخدمات بطريقة إلكترونية،، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024.

- أدخل على منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

- ثم ابدأ في عملية تسجيل الدخول من خلال البيانات الخاصة بالزوجة.

- من ثم النقر على أيقونة تموين من قائمة الخدمات.

- بعد ذلك نختار خامة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

- والخطوة التالية نقوم بعملية إدخال الرقم القومي التابع للزوجة.

- وأخيرا ثم النقر على زر إضافة، وانتظر حتى يتم قبول طلبك.