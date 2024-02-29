أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس

شهد سعر الذهب في مصر اختلافا عن معدلاته التي سجلها بالأمس بقيمة 50 جنيهًا، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 29-2-2024، وتقدم “بوابة الوفد” بيانًا بأسعار الذهب اليوم بأعيرته المختلفة فيما يلي:

سجل عيار «21» نحو 3000 جنيه، في حين سجل عيار «24» نحو 3428 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 2571 جنيهًا.

فيما بلغت أسعار الذهب عيار «14» نحو 2000 جنيه، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة نحو 24000 جنيه، والأوقية سجلت 2036 دولارًا في البورصات العالمية.