فرج عامر: اؤيد تغيير نظام الدوري المصري في الموسم المقبل

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الدوري المصري مضغوط بشكل قوي ولم يعد هناك مساحة كبيرة للمنتخب المصري، والمباريات تقام 3 أيام، مبديا ترحيبه بتغيير نظام الدوري المصري، مشيرًا إلى أن إجراء القرعة في المرحلة التانية ستكون أمام جميع الأندية وبشكل عادل لكل فرق الدوري.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لا مانع من إجراء قرعة في المرحلة الثانية، وسموحة يقدم مستوى أفضل خارج ملعبه، لكن علينا تجربة هذا النظام لمدة عام، ومن ثم الحكم عليها".

وأضاف: "يجب تجربة النظام البلجيكي لمدة موسم، وتقليل ضغط المباريات، خصوصًا في ظل تلاحم المواسم، وكذلك لابد من تحقيق استفادة لمنتخب مصر، ولذلك لا أمانع من تطبيق النظام لمدة سنة".

وأكد: "علاقتي جيدة مع كل الأندية، ونحترم جميع وجهات النظر، لكن أؤيد تغيير نظام الدوري المصري".