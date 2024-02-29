إبراهيم سعيد: ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيقود هجوم الأبيض في مباراته أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر".

‎وأضاف: "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، استقر على الدفع بلاعب الفريق ناصر منسي في مركز المهاجم أمام الأهلي فى بطولة نهائي كأس مصر".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.