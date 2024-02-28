تشيلسي يفوز على ليدز بثلاثية في كأس الإتحاد الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزاً قاتلاً على نظيره ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

الشوط الأول

تلقى فريق تشيلسي صمة مبكرة بعد مرور 8 دائق فقط من عمر المباراة عندما نجح ماتيو فيرنانديز لاعب ليدز في خطف هدف التقدم لفريقه.

ضغط تشيلسي بقوة بعد الهدف ونجح في إجبار ليدز على التراجع لوسط ملعبه لإغلاق المساحات امام هجمات البلوز المتتالية.

وفي الدقيقة 15 احرز نيكولاس جاكسون هدف التعادل لصالح تشيلسي الذي واصل ضغطه الهجومي.

وسجل ميكايلو مودريك هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 37 لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 2-1.

الشوط الثاني

بدا ليدز الشوط الثاني بأسلوب مغاير عن الشوط الأول ونجح في تشكيل خطورة واضحة وازعاج على دفاعات البلوز.

وفي الدقيقة 59 يعود ماتيو فيرنانديز نجم ليدزر ليسجل ثاني أهداف في المباراة ويتعادل لفريقه لتشتعل أجواء اللقاء.

ضغط تشيلسي مجدداً بحثاً عن استعادة تقدمه من جديد الا أن دفاعات ليدز المنظمة تصدت لكل المحاولات الخطيرة من البلوز.

وفي الدقيقة 94 ينجح كونور كلاجير في خطف هدف الفوز لتشيلسي بتوقيت قاتل لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.