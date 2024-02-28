تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والداخلية بالدوري غد الخميس

يحل فريق الداخلية ضيفاً على نظيره نادي الزمالك في تمام السابعة من مساء غد الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مواجهات الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

واعلنت لجنة الحكام باتحاد الكره مساء اليوم عن طاقم تحكيم المواجهه التي تنقل عبر شبكه قنوات اون تايم سبورتس وجاء على النحو التالي ..