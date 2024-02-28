قبل ختام مجموعات أبطال أفريقيا .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الخامسة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره يانج افريكانز التنزاني في تمام الساعه 6:00 من مساء بعد غد الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة السادسة والاخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقبل المواجهة الاخيرة للأهلي جاء ترتيب المجموعة الرابعة على النحو التالي..

الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط يليه فريق يانج افريكانز التنزاني برصيد ثمان نقاط ليضمن الفريقان التأهل سويًا إلى الدور التالي من المنافسات.

ثم جاء فريق شباب بلوزداد الجزائري ثالثا برصيد خمس نقاط ليودع البطولة من مرحلة المجموعات رفقه ميدياما الغاني الذي حل رابعا واخيرا بالمجموعة برصيد أربع نقاط.،

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة في الدوري الممتاز أمس.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني باللاعبين في محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، في إطار الإعداد لمباراة يانج أفريكانز.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بلدية المحلة مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي.

وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وفاز الأهلي على فريق بلدية المحلة بنتيجة ٥-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.