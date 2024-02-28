سكرتير عام البحيرة يفتتح معرض أهلا رمضان بكفر الدوار

إفتتح اللواء محمد شوقي بدر - سكرتير عام محافظة البحيرة ، معرض "اهلا رمضان" للسلع الغذائية بمركز كفر الدوار ، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،والذي تنظمةالوحدة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحيرة ، ومديرية التموين، ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ ، لتخفيف الأعباء عن كاهل

المواطنين، بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، والمحاسب محمد الشريف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ، وأحمد الفيشاوي النائب الاول لرئيس الغرفة التجارية ، ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين ، وسمير البلكيمي مدير عام إدارة الرقابة التجارية ،

حيث تفقد الحضور أجنحة المعرض ، التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات ،بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء ،وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد سكرتير عام محافظة البحيرة ،أن جميع الأسعار بمعرض أهلا رمضان ، فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة ،للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

كما أكد اللواء محمد شوقي بدر أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة البحيرة بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأُسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.

وأكد محمد الشريف أن الغرفة التجارية بالبحيرة ،إفتتحت هذا العام 5 معارض أهلا رمضان في دمنهور والدلنجات والمحمودية وأبو حمص وكفر الدوار ، لجميع المستلزمات الغذائية ، والتي تباع بنسبة أقل من30% من مثيلاتها في الأسواق ، لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك .