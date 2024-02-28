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الأربعاء 28 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير عسكري يكشف سبب موافقة إسرائيل على الإنزال الجوي للمساعدات.. فيديو

مساعدات جوية فوق
مساعدات جوية فوق غزة

كشف اللواء د. سيد غنيم الخبير العسكري، أسباب موافقة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الإنزال الجوي للمساعدات فوق غزة بدلًا من إدخالها بريًا، مبينًا أن الشاحنة الواحد يمكنها حمل 5 أطنان دون مقطورتها، أي أن 100 شاحنة يمكنهم حمل 1000 طن وإدخالهم يوميًا لتخفيف معاناة أهل غزة.

وأضاف خلال لقائه في قناة المشهد، مساء الأربعاء، أن أكبر  طائرة نقل يمكنها حمل 19 طنًا كحد أقصى، ما يعني الحاجة إلى 40 طائرة من أجل نقل حمولة 200 شاحنة وهو عدد ضخم، منوهًا إلى أن الإنزال الجوي يأتي في سياق وجود معوقات تمنع إدخال مساعدات لأبعد مسافة وعدم وجود مسارات آمنة.

وأكد أن تكاليف الإنزال الجوي باهظة الثمن، فمهمة الطيران في طائرة من نوع c180 تقدر بنحو 20 ألف دولار، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى تنسيق يحدد بدقة المكان والوقت، موضحًا أن إيصال المساعدات بريا أقل تكلفة.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، أمس إن القوات الجوية المصرية نقلت جواً أطنان من المساعدات الإنسانية إلى شمال ووسط قطاع غزة. 

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن المصدر قوله: "تم إيصال أطنان من المساعدات الإنسانية المصرية إلى شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين". 

وأوضح المصدر، أن مصر كثفت جهودها برًا وجوًا لمساعدة وإيصال المواد الإغاثية إلى المناطق المتضررة شمال قطاع غزة. 

وذكرت وسائل إعلام أن القوات الجوية المصرية ستنقل جواً مساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة. 

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد قامت الاثنين الماضي بنقل المساعدات الإنسانية جواً من شمال قطاع غزة إلى جنوبه على طول ساحل القطاع. 

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها: "بناء على تعليمات جلالة الملك، تواصل قواتنا الجسر الجوي لتوفير المستلزمات الأساسية والطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في غزة.

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