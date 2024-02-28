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الأربعاء 28 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القصير ينعى وفاة رئيس الإدارة المركزية للتشجير

السيد القصير
السيد القصير

ينعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للتشجير، والسائق بالإدارة سليمان  محمد سنوسي، واللذان وفاتهما المنية اليوم الأربعاء، أثر حادث أليم أثناء عودتهما من مهمة عمل بمحافظة الوادي الجديد.

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النيابة عن كافة العاملين

وتقدم وزير الزراعة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقياداتها بالقطاعات المختلفة، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدين، سائلا المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة ولأسرتهما ومحبيهما الصبر والسلوان.

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وشغل الدكتور حمدي جامع سابقا منصب وكيل وزارة الزراعة بمحافظتي الغربية، وكفر الشيخ، ورئيسا للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، قبل أن يتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للتشجير، كذلك هو رئيس بحوث بقسم بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.

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