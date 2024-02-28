ورشة عمل "مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة" بكلية الزراعة فى الفيوم

نظمت إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية فى جامعة الفيوم ورشة عمل تحت عنوان، مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، بكلية الزراعة، وحاضر خلالها الدكتور تامر فهيم مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة.

حضر ورشة العمل الدكتور جمال محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العاطي محمد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وذلك اليوم الأربعاء .

أكد الدكتور جمال محمود أن انطلاقًا من ضرورة توعية الجهاز الإداري فيما يتعلق بمدونة السلوك الوظيفي، فإن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة عدد من المحاور، شملت قانون العمل وعقد العمل ولوائح تنظيم العمل، وكذلك استعراض أعمال مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة المتعلقة بأنشطة توعية الطلاب، والجهاز الإداري، وأعضاء هيئة التدريس.

و أشار الدكتور جمال فرج إلى أنه انطلاقًا من حرص جامعة الفيوم على تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ فإن كلية الزراعة تستضيف الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها تحقيق التقدم المنشود، وخاصة أن التطوير المؤسسي يجب أن يتم على المسويات الإدارية جنبًا إلى جنب بالمستويات الأكاديمية، وذلك الأمر يلاقي كل الدعم من إدارة الجامعة وكافة قطاعاتها، وصولا إلى تعريف الإداريين والموظفين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ونظم المحاسبة والتقييم.

و أكد الدكتور تامر مجدي أنه طبقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، فإن مدونة السلوك الوظيفي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق جهاز إداري كفء، ومواجهة هدر الموارد وتحسين إدارة هذه الموارد، بالإضافة إلى ضرورة تسليط الضوء على واجبات وحقوق الموظف العام ومعايير المحاسبة.

اهداف المدونة

وخلال ورشة العمل تمت مناقشة مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، والتي من أهم محاورها، جهة العمل والموظف العام والمواطن، متناولًا رؤية وأهداف المدونة والهدف من التدريب والإطار الموضوعي للمدونة وتعهدات الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بالنزاهة واحترام القانون والكفاءة وحقوق الإنسان والتطوير المستمر والاحترافية، بالإضافة إلى التزامات جهة العمل تجاه الموظف وتعريف الموظفين بقواعد الوظيفة العامة وتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية وتحديد مهام الموظف، والتزامات الموظف العام وسلوكياته في الحياة الخاصة والمحافظة على المال والممتلكات والموارد العامة، وكذلك تم استعراض أنشطة عدد من الجامعات الاخري بشأن تطبيق مدونة السلوك الوظيفي، والمسميات المختلفة للمدونة على مستوى بعض الدول العربية والأجنبية.

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