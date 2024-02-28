معمل المناخ الزراعي ينظم ندوة حول الاجهادات البيئية وتأثيراتها على الزراعة المصرية

تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي ندوة حول الاجهادات البيئية وتأثيراتها على الزراعة المصرية.

نخبة من المتخصصين

وقال الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل

ان الندوة تحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين منهم الدكتور طاهر فايد استاذ متفرغ بقسم المحاصيل كلية الزراعة جامعة عين شمس وأمين عام جمعية المحاصيل ومقرر اللجنة العلمية الأسبق وأمين اللجنة العلمية السابقة لترقية الأساتذة والدكتور أحمد البحيري الاستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الهندسة الزراعية والدكتور حامد عبدالدايم استاذ وقاية النبات EMPA" و عدد كبير من اساتذة و باحثين بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي والعديد من السادة الباحثين بمختلف المعاهد البحثية.



وخلال الندوة تحدث الدكتور شاكر ابوالمعاطي رئيس بحوث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي عن التغيرات المناخية و تأثيراتها المختلفة و المجهودات التي يقوم بها معمل المناخ لنشر الوعي بخصوص التغيرات المناخية وعمل حزم من التوصيات الفنية للعديد من النباتات لتقليل الاجهادات التي تقع على النباتات خلال موجات الطقس الحادة و اهمية ترشيد استخدام الاسمدة و المبيدات للحفاظ على البيئة و تقليل الانبعاثات و الحفاظ على صحة الانسان و الحيوان و الطيور حيث عرض عدد من المشاكل التي تواجه المزارعين و التي تم التغلب عليها من خلال العمليات الزراعية و اهمية احترام الخريطة المحصولية و الخريطة الصنفية للتسهيل من الادارة المزرعية المناخية المتكاملة للنباتات حيث ان اختيار الصنف المناسب و ميعاد الزراعة بكل منطقة مناخية تعتبر من العوامل الرئيسية للنجاح و لقد حدث نقاش مطول بين السادة الحضور حول اهمية ادارة المياه داخل المزرعة بصورة اعلى كفاءة و زيادة كفاءة استخدام المياه و تحميل المحاصيل و غيرها من الافكار التي من الممكن ان تساعد على التغلب على الاجهاد البيئي وتحسين الامن الغذائي.