جالانت يدعو لتكثيف العمليات العسكرية في غزة لإعادة المحتجزين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه على إسرائيل تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة من أجل إعادة المحتجزين.

ودعا جالانت، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إلى تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن "الحرب الحالية فٌرضت علينا لذلك هناك ضرورة وطنية حقيقية لتوسيع خدمة التجنيد".



وأشار إلى أن "إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا خلال الحرب الحالية للعمل على تحقيق أهدافها" مؤكدا: "سننتصر في الحرب الحالية".

وشدد: "سنقوم بكل ما يلزم لإعادة السكان شمالي البلاد".

