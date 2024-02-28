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الأربعاء 28 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جالانت يدعو لتكثيف العمليات العسكرية في غزة لإعادة المحتجزين

جالانت
جالانت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه على إسرائيل تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة من أجل إعادة المحتجزين.

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غالانت: المحكمة في لاهاي تجاوزت دورها.. وبن غفير: اضطهاد للشعب اليهودي

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ودعا جالانت، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إلى تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن "الحرب الحالية فٌرضت علينا لذلك هناك ضرورة وطنية حقيقية لتوسيع خدمة التجنيد".


وأشار إلى أن "إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا خلال الحرب الحالية للعمل على تحقيق أهدافها" مؤكدا:  "سننتصر في الحرب الحالية".
وشدد: "سنقوم بكل ما يلزم لإعادة السكان شمالي البلاد".
 

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