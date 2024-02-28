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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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معيدة تسعى للحصول على ماجستير بالإعلام.. ندى تتحدى الإعاقة وتبهر الرئيس (فيديو)

ندى منسي مع الرئيس
ندى منسي مع الرئيس السيسي في إحدى فعاليات قادرون باختلاف

قالت ندى منسي، إحدى بطلات برنامج "قادرون باختلاف"، إن جدتها اكتشفت موهبتها الغنائية في سن مبكرة، قبل أن تلحق بالموسيقار سليم سحاب لتتعلم الغناء والأورغ في الأوبرا. 

وأضافت "ندى" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنها قدمت أغنية "ألف شكر" في احتفالات قادرون باختلاف، وأعربت ندى منسي عن سعادتها بتمكنها من الغناء للمرة الخامسة أمام الرئيس السيسي، وآخرها في احتفالات اليوم، مضيفة: "كنت متأكدة أنني سأغني يومًا ما أمام الرئيس". 

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ونوهت ندى منسي إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يشعر الناس بأنه بين المواطنين ويلبي مطالب أصحاب الهمم، لافتة إلى أن احتفالات قادرون باختلاف تشهد كل عام مكاسب جديدة لأصحاب الهمم. 

معيدة

وكشفت أنها تعمل معيدة، وتسعى للحصول على درجة الماجستير في الإعلام الرقمي، وترغب في العمل بإحدى القنوات الفضائية وتقديم برنامج تليفزيوني عن أصحاب الهمم. 

واقترحت إحدى بطلات برنامج "قادرون باختلاف"، أن توفر وزارة التضامن الاجتماعي مرافقين لأصحاب الهمم في المستشفيات، ومرافقين لأصحاب الهمم في الخدمات العامة للنساء.

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