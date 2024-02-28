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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اتحاد المعاقين ذهنيًا: دعم الرئيس السيسي لأبطال "قادرون باختلاف" يعكس إنسانيته

السيسي يتوسط ذوي
السيسي يتوسط ذوي الهمم في احتفالية قادرون باختلاف

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للمعاقين ذهنيًا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يخاطب أبطال "قادرون باختلاف" بطريقة إنسانية للغاية، مضيفة: "الرئيس السيسي رجل صاحب قلب طيب، يسعى الرئيس السيسي إلى إيجاد نهج لأصحاب الهمم وتعويضهم عن مشاكلهم". 

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن حفل قادرون باختلاف تم تأجيله بسبب الحرب على قطاع غزة من شهر نوفمبر إلى شهر فبراير، مشيرة إلى أن هناك ارتباطا كبيرا بين صمود أهل غزة وأبطال "قادرون باختلاف". 

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وأشارت إلى أن احتفال اليوم بـ"قادرون باختلاف" أثبت للعالم أن التراحم والمسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، موجهة الشكر للرئيس السيسي على جبره للخواطر ودعمه المعاقين بقوة.

ولفت إلى أن الأمر الرئاسي اليوم بتخصيص مبلغ إضافي قدره 10 مليارات جنيه لمؤسسة قادرون باختلاف يعكس الاهتمام الكبير من الرئيس والدولة بهذه الفئات، وتقديم الدعم لهم من خدمات وأعمال، وزيادة المساعدات. 

وشددت المهندسة أمل مبدي على أن أبطال قادرون باختصار يحتاجون إلى الرحمة وجبر الضرر، مشيرة إلى أنه يجب أن نتعلم الكثير من كلمات الرئيس السيسي اليوم عن أبطال قادرون باختلاف، والتي ستزيد من فرص العمل لأصحاب الهمم. 

وأشار رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقة الذهنية إلى أن هناك احتفالية كبيرة ستقام قريبًا بمناسبة نجاح النسخة الخامسة من عيد قادرون باختلاف، مؤكدًا أن أبطال قادرون باختلاف يتمتعون بدعم كبير.

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