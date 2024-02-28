كاريزما

الأربعاء 28/فبراير/2024 - 07:31 م 2/28/2024 7:31:32 PM



تتعقد الألوان فى سمواتها؛ تتكاثف؛ هل كانت ريشة الفنان هى التى تحدد موعد اللون مع الظلال؟ أم أنها كانت جذوه الإلهام تحاول أن تكون بطلة العرض المسرحى لا البديل.

هذه بعض ملامح المعرض التشكيلى الكبير للفنان الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن بجاليرى ضى بالزمالك تحت عنوان (٥٠ سنة فن) وخلاله تتجول بين ٢٠٠ لوحة ضخمة تعبر عن شخصية مصر بكل ما تملك من جمال وصراعات داخلية وخارجية وابتكارات وقضايا وخلافات ثقافيه وعقائدية وإنسانية وملامح أزمات ورثناها منذ عقود ولم يتم فك رموزها ولا خفاياها.

معرض عبدالوهاب عبدالمحسن يتجول بنا فى أسرار هذه المفردات ويعيد إحياء تراث عبقرى من أجمل ملامح هذا الوطن المعقد الذى يجمع كل التناقضات.

عبدالوهاب عبدالمحسن حصل على درجه الماجستير فى فن الجرافيك بكليه الفنون الجميلة جامعة حلوان وكان موضوع الرسالة (فن الجرافيك المعاصر فى الإسكندرية) ١٩٩٣ ثم حصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون الجميلة وقام بالتدريس بقسم الجرافيك فى جامعة الزيتونة بعمان الاردن ٢٠٠٢ _ ٢٠٠٤.

هذه الدراسة والتجوال بين المدن صنعت لنا فنانًا نادرًا فى احتوائه تاريخ مصر واستخراج مناجم غموضها. الفنان أطلق على معرضه عنوان (دوران الفصول) هو معرض استعادى يسترجع فيه روح وضمير مصر.

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