الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب حازم الجندي: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجًا إنسانيًا غير مسبوق لذوي الهمم

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتقدم لهم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل خلال السنوات القليلة الماضية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحتفل اليوم بإطلاق النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف.

txt

رئيس الشيوخ ينعى النائب علي عطوة عضو جنوب سيناء

txt

محمود صالح ينعي وفاة النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ

وأكد المهندس حازم الجندى في بيان له اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم أوجه رعاية خاصة وحوافز دعم لذوي الهمم بمبادرات رئاسية أو تشريعات، كان آخرها صندوق دعم لأصحاب الهمم، كونهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، وباعتبارهم يمتلكون قدرات خاصة ومميزة.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي والدولة المصرية قدموا دعمًا خاصًا من خلال عدة مبادرات، أبرزها كانت مبادرة بطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة، وتمييزهم بميزات خاصة في العملية التعليمية سواء كان الجامعية أو ما قبل الجامعية.

 

كما لفت إلى أن القيادة السياسية دعمت ذوي الهمم من خلال التوسع في تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التواصل مع ذوي الهمم لتحقيق التفوق في مختلف المجالات الدراسية والعملية، بالإضافة إلى قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم والإسهامات في إبراز الجمهورية الجديدة.

 

وثمّن مساعد رئيس حزب الوفد أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، مؤكدًا أن هذا التوجيه يأتي فى إطار حرص سيادتة على توفير الدعم الكامل لفئة ذوي الهمم وأسرهم  بالمراحل العمرية المختلفة.

 

واختتم قائلًا: "الرئيس السيسي ينحاز دائما لذوى الاحتياجات الخاصة ويهتم بتمكينهم وتأهيلهم ودمجهم"

 

مواد متعلقة

النائب حازم الجندي يقترح إطلاق مبادرة "VISIT ME IN EGYPT" للترويج للسياحة المصرية

الحكومة توافق على مناقشة "سبل تعزيز التنمية السياحية" أمام مجلس الشيوخ

عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

بالألم المكتوم والقلوب الصابرة يواجهن السرطان

مجلس الشيوخ يناقش سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية

وزير التربية والتعليم يشهد الحوار المجتمعي للجنة الوطنية للتربية الإيجابية

الحكومة تتلقى 1.46 مليون شكوى بزيادة 15% عن عام 2022

الجريدة الورقية