الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ ينعى النائب علي عطوة عضو جنوب سيناء

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

نعي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الإثنين  ٢٦ فبراير ٢٠٢٤.

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محمود صالح ينعي وفاة النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ

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رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذها

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  ، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل قائلا ، كان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله يشهد له على ذلك الجميع، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وأنا إليه راجعون.

 

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