محمود صالح ينعي وفاة النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ

يتقدم محمود السيد صالح مدير مكتب جريدة الوفد بمحافظة جنوب سيناء، بخالص التعازي وببالغ الحزن والأسى، لأسرة الراحل المناضل النائب علي عطوة مضعان، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة رأس سدر ، والذي وافته المنية صباح اليوم الأثنين.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن النائب “علي عطوة” عضو مجلس الشيوخ عن دائرة رأس سدر، وابن قبيلة العليقات بجنوب سيناء، وهو عضو سابق في انتخابات مجلس الشعب 2005/ 2010 محامي بالنقض.

ومن المقرر أن يشيع جثمانه اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة .