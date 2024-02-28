الأونروا: إسرائيل تستهداف العمل الإنساني في غزة بشكل ممنهج (فيديو)

قال كاظم أبو خلف، متحدث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن الوكالة في حالة لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.

وأكد متحدث الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية" أن قطاع غزة يواجه في الوقت الراهن محاولات إسرائيلية ممنهجة لاستهداف العمل الإنساني داخل القطاع.

وذكر أن القطاع الفلسطيني بحاجة لتنفيذ هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار حتى تتمكن المساعدات من الدخول والوصول إلى الفلسطينيين وسد احتياجاتهم من الغذاء والكساء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ145 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.