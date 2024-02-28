الصين تدعو لاتخاذ إجراءات للتخفيف من تداعيات الصراع فى غزة على سوريا

دعا المبعوث الصينى داى بينج، القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من تداعيات تصاعد الصراع فى غزة على سوريا.

وقال داي بينج، القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، في إفادة أمام مجلس الأمن بشأن سوريا نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، إن "على مدى الأشهر الأربعة الماضية، واصلت إسرائيل شن غارات جوية على مواقع مختلفة في سوريا عبر مرتفعات الجولان المحتلة، الأمر الذي تشعر الصين بقلق عميق بشأنه و ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب تفاقم التوترات".

وأضاف المبعوث "يتعين على الدول خارج المنطقة أن تلعب دورا بناء في خفض التصعيد ومنع الصراع من الانتشار والتوسع" موضحا أن "بلاده ترحب بالانعقاد الناجح للجولة الـ21 من الاجتماعات عالية المستوى بشأن سوريا في إطار صيغة أستانا، فضلا عن الانخراط المكثف للمبعوث الخاص جير بيدرسن مع جميع الأطراف بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأشار داي إلى أن الصين "تؤمن بأن المساعدة من دول المنطقة ستضخ زخما جديدا في التسوية السياسية للقضية السورية لافتا إلى أن الصين تدعم الحكومة السورية في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على التهديدات طويلة المدى للعملية السياسية في سوريا وأن يتعين على المجتمع الدولي مكافحة كل أشكال الإرهاب في سوريا دون أي تسامح".

وشدد المبعوث الصينى على أن العقوبات الأحادية ونهب الموارد أعاقا منذ فترة طويلة التعافي الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتحسين معيشة الشعب في سوريا، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا قائلا إننا "نحث الدول المعنية على إنهاء أعمالها غير القانونية على الفور، والقوات الأجنبية على إنهاء وجودها العسكري غير القانوني في سوريا على الفور".