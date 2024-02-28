البحرين والمغرب يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

أكدت البحرين والمغرب اليوم الأربعاء على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية ، وفتح آفاق للتسوية السياسية وتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرالخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني مع وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة على هامش مشاركتهما في اجتماع الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف..حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأربعاء.

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة ومجالات تعزيزالعمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات الإقليمية بما في ذلك الوضع الإنساني في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الصدد ، وسبل تطوير مسارات التعاون الثنائي في كافة المجالات بما في ذلك التعاون والتنسيق السياسي والدبلوماسي.