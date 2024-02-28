الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرين والمغرب يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

غزة
غزة

 

أكدت البحرين والمغرب اليوم الأربعاء على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية ، وفتح آفاق للتسوية السياسية وتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.

txt

الصين تدعو لاتخاذ إجراءات للتخفيف من تداعيات الصراع فى غزة على سوريا

txt

صحيفة أمريكية: المفاوضون يتسابقون لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان

جاء ذلك خلال لقاء وزيرالخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني مع وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة على هامش مشاركتهما في اجتماع الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف..حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأربعاء.

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة ومجالات تعزيزالعمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات الإقليمية بما في ذلك الوضع الإنساني في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الصدد ، وسبل تطوير مسارات التعاون الثنائي في كافة المجالات بما في ذلك التعاون والتنسيق السياسي والدبلوماسي.

مواد متعلقة

النمسا تخصص 10 ملايين يورو لمساعدة سكان غزة

ماليزيا تدعو مجددا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة

بين حربي الإبادة والتجويع.. سكان غزة يتضورون جوعًا في القطاع (شاهد)

بسام راضي: غزة قصة كفاح تاريخية لشعب يطالب بحقوقه الشرعية

المملكة المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في غزة وتوفير الغذاء للسكان
الجريدة الورقية