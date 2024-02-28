نائب محافظ الغربية يتفقد محطات الصرف بقرى مركز المحلة

بتكلفة 230 مليون جنية ضمن مشروع حياة كريمة

تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية العمليات الإنشائية لمحطات وشبكات الصرف الصحي بقرى بلقينا والجابرية وميت الليث هاشم، والجارى إنشائها بقرى مركز المحلة بنسب تنفيذ مطمئنة وبتكلفة إجمالية قدرها 230 مليون جنيه.

وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

وأكد عطا على انتهاء الأعمال بمحطات الرفع والشبكات وخلال اشهر قليله سيتم التشغيل بما يحقق إضافة خدمية ومرفقية كبيرة وتحقيق الهدف المنشود من توفير حياة كريمة للمواطنين بهذة القرى

وأشار الى أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يتابع التنفيذ بطريقة شبه يومية ويقوم بتذليل كافة المعوقات التى تعترض بعض الإجراءات بهدف افتتاح المشروع فى أقرب وقت