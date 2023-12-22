نجوم الفن فى عشاء خيرى لصالح غزة على هامش مهرجان الجونة

أبرزهم إلهام شاهين ويسرا..

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين على حضور حفل العشاء الخيرى الذى أقامه مهرجان الجونة السينمائى من أجل جمع تبرعات لصالح غزة، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، ويسرا، بشرى.

كما حضر الحفل كلٌ من النجم محمود حميدة، والفنان أحمد حاتم، والفنانة صبا مبارك، أمير المصرى، صدقى صخر، منى هلا، فاطمة ناصر، ماريان خورى، عمرو منسى، محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقى، ونور النبوى، وياسمين رئيس، والمخرج مروان حامد، والمطرب آبو، والمخرج عمرو سلامة.

بالإضافة للفنانة نسرين طافش، وإنجى المقدم، والمخرج يسرى نصر الله، ومحمد شاهين، وماريان خورى، المدير الفنى لمهرجان الجونة السينمائى، وغيرهم من النجوم.

فضلًا عن حضور انتشال التميمى، رئيس المهرجان، والسيناريست تامر حبيب، وعدد كبير من الإعلاميين ومنهم إنجى على، وبوسى شلبى، والمطربة الفلسطينية إليانا، التى غنت خلال الحفل.

وألقى المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائى كلمة قال فيها إنه كان يهاب إقامة هذه الدورة قبل انطلاقها، ولكن بعد ما شاهده فى الافتتاح من إنجاز، شعر بسعادة كبيرة لقراره الجرىء بإقامة الدورة هذا العام.

كان قد انطلق مهرجان الجونة فى دورته السادسة، مساء الخميس 14 ديسمبر بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين ورجال الأعمال.