السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف".

احتفالية قادرون باختلاف

ومازح الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف"، الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: "أنت دخلك مئات المليارات عايزين هبرة للصندوق".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يتشرف بالتواجد في هذا اليوم واحتفالية قادرون باختلاف، مشددًا على ان هذا اليوم يعيش عليه العام بأكمله، منوهًا بأننا في عالم الحقيقة ليس به واضحة وهي حكمة من الله.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية "قاردون باختلاف" النسخة الخامسة المقامة بمركز المنارة، أن كل عمل طيب هو ما يتبقى، قائلًا: "سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف".