تعد أوراق السبانخ من الخضروات المفيدة لاحتوائها على فوائد عديدة أبرزها فيتامين Cالذي يساعد على التئام الجروح والكدمات ويتحكم في مستويات الكوليسترول.

فيتامين E: يساعد في الحفاظ على صحة الأنسجة ويدعم جهاز المناعة.

فيتامين B1-B2-B3-B5-B6: يساعد على تقليل التوتر والاكتئاب، ويعزز صحة خلايا الدماغ.

وتفضل الامهات تحضيرها بأكثر من طريقة لفوائدها المتعددة ومذاقها الشهي وحتى تدفع الملل عن أفراد أسرتها.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سبانخ على الطريقة الهندية بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- السبانخ : كيس (مجمد)

- كريمة الطبخ : كوب (حامضة)

- البصل : 1 حبة

- الثوم : 4 فصوص

- الزنجبيل : قطعة (طازج)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- البطاطا : كوب (مشوية أو مقلية)

طريقة التحضير

قلبي البصل المفروم مع الزيت، والثوم المفروم، والزنجبيل المفروم جيداً على النار.

أضيفي البهارات جميعها، وقلبي حتى يحمر البصل قليلاً.

أضيفي السبانخ، واتركيه على النار مدة عشر دقائق ثم أضيفي كريما الطهي والبطاطا داخل السبانخ، وقدميه ساخناً