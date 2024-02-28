بدء الدراسة ببرنامجين بكلية الألسن بجنوب الوادي الأهلية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، بدء الدراسة ببرنامجين جديدين؛ بكلية الألسن بالجامعة الأهلية.

قال رئيس الجامعة، إن مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على اعتماد اللائحة الداخلية.

والسير في إجراءات بدء الدراسة بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة بجامعة جنوب الوادى الأهلية.

الدكتور أحمد عكاوي

وأضاف أن المجلس وافق على بدء الدراسة ببرنامج "اللغة الفرنسية والترجمة"، وبرنامج "اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

حملة للتبرع بالدم:

فى سياق أخر، استقبل رئيس جامعة جنوب الوادي وفد مستشفى شفاء الأورمان لبحث سبل التعاون المشترك.

وضم الوفد العميد إبراهيم كمال مدير جمعية الاورمان بالأقصر، والدكتور محمد يعقوب مدير بنك الدم بمستشفى شفاء الاورمان ، وعبدالهادي عبدالوهاب احمد مدير جمعية الاورمان بقنا.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تدشين حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى شفاء الأورمان على أن تبدأ الحملة خلال الأسابيع المقبلة.

وأشاد رئيس الجامعة بمستشفى شفاء الأورمان حيث تعد صرحا طبيا لعلاج مرضى السرطان، في حين أعبر الوفد عن تطلعه لمزيد من التعاون مع جامعة جنوب الوادي كصرح علمي عظيم في مجال التدريب وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية.